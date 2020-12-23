السعودية اليوم / مصر تسجل 788 إصابة جديدة بفيروس كورونا



القاهرة 07 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 22 ديسمبر 2020 م واس

سجلت مصر خلال الساعات الـ 24 الماضية 788 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد بلغ 127061 حالة من ضمنهم 107563 حالة تم شفاؤها، و 7167 حالة وفاة.

//انتهى//

03:29ت م

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القاهرة 07 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 22 ديسمبر 2020 م واسسجلت مصر خلال الساعات الـ 24 الماضية 788 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ووفاة 37 حالة جديدة.وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد بلغ 127061 حالة من ضمنهم 107563 حالة تم شفاؤها، و 7167 حالة وفاة.//انتهى//03:29ت م0246

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