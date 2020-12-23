السعودية اليوم / تونس تسجل 1605 إصابات جديدة بفيروس كورونا



تونس 07 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 22 ديسمبر 2020 م واس

سجلت تونس خلال الساعات الـ 24 الماضية 1605 إصابات جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة التونسية إلى أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغ 123323 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 4237 حالة وفاة.

// انتهى //

03:10ت م

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تونس 07 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 22 ديسمبر 2020 م واسسجلت تونس خلال الساعات الـ 24 الماضية 1605 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 38 حالة وفاة.وأشارت وزارة الصحة التونسية إلى أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغ 123323 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 4237 حالة وفاة.// انتهى //03:10ت م0244

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