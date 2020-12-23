سياسي / السودان ترحب بإجازة الكونغرس الأمريكي التشريع الخاص بإعادة حصانته السيادية



الخرطوم 07 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 22 ديسمبر 2020 م واس

رحبت السودان بإجازة الكونغرس الأمريكي أمس, التشريع الخاص بإعادة الحصانة السيادية للسودان، والذى يُعيد عملياً، الحصانة السيادية للسودان ويجنبه أي محاكمات مستقبلية ذات صلة بالفترة التي كان مدرجاً خلالها في قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأوضحت وزارة الخارجية السودانية في بيان أصدرته اليوم، أن إجازة القانون تأتي في إطار اعتماد اتفاقية التسوية الموقعة بين حكومة السودان وحكومة الولايات الأمريكية المتحدة، التي تم بموجبها رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأشار البيان الى أن التشريع استثنى القضايا الخاصة بأحداث الحادي عشر من سبتمبر والتي يمكن للولايات المتحدة الأمريكية مقاضاة أي دولة بشأنها بموجب القانون الأمريكي المسمى بالعدالة ضد رعاة الإرهاب "جاستا".

وأكدت السودان أن هذه الخطوة أتت ثمرة جهود مضنية ومتصلة عكفت عليها مؤسسات الدولة في تناغم عظيم وفقاً لتوجيهات القيادة التنفيذية العليا، تعد إضافة كبيرة أخرى في طريق إعادة دمج السودان في المجتمع الدولي واحتلاله لمكانه الطبيعي بين الأمم المتحضرة، ترجمة لشعارات ثورة ديسمبر المجيدة وتأكيداً لأهدافها السامية.

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