السعودية اليوم / وزيرة المالية السودانية تلتقي بمدير الشؤون الإفريقية في مجلس الأمن القومي الأمريكي



الخرطوم 07 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 22 ديسمبر 2020 م واس

التقت وزيرة المالية السودانية الدكتورة هبة محمد علي بمكتبها اليوم، مدير الشؤون الإفريقية في مجلس الأمن القومي الأمريكي كريستوفر كلارك الذي يزور الخرطوم حاليا، وذلك بحضور مدير الخليج العربي في مجلس الأمن القومي كيناث إيفانز.

وجرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون الاقتصادي بين السودان والولايات المتحدة على ضوء إزالة اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب وفتح الابواب للاستثمارات الأمريكية في السودان خاصة من خلال بنك التصدير والاستيراد الأمريكي في مجالات الزراعة والبنية التحتية وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر شركة تمويل التنمية الدولية الأمريكية.

وتطرق اللقاء كذلك إلى ترتيبات زيارة وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين في أوائل شهر يناير المقبل، والتي ستكون الأولى من نوعها منذ ثلاثة عقود.

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