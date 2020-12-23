السعودية اليوم / وكيل أمين محافظة جدة لبلديات المحافظات يتفقد مشروعات بلدية أضم



جدة 07 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 22 ديسمبر 2020 م واس

زار وكيل أمين محافظة جدة لبلديات المحافظات محمد بن حسن الزهراني اليوم، بلدية محافظة أضم شهد خلالها حفل تدشين أسماء شوارع المحافظة والمراكز التابعة لها بأسماء شهداء الواجب وتوقيع عدد من الشراكات بحضور محافظ أضم عمر بن عامر السفياني ورئيس بلدية أضم المهندس عمر الزهراني وأعضاء المجلس البلدي .

واشتملت زيارة وكيل أمين محافظة جدة لبلديات المحافظات تفقد سير العمل ببلدية أضم والوقوف على مشروع الحديقة العامة بعد إعادة تأهيلها وجولة على المشاريع قيد التنفيذ بالمحافظة ومنها مشروع المطل، والسوق الشعبي، تطوير وتحسين مثلث ضبيعة، وإنشاء الطريق الدائري، وحديقة الضحي .

وتضمنت الزيارة جولة على عدد من مراكز محافظة أضم، منها مركز المرقبان ومركز ربوع العين ومركز حقال للوقوف ميدانياً على الخدمات المقدمة والمشاريع الجاري تنفيذها .

وتهدف الزيارة للوقوف ميدانيا على احتياجات البلدية والمراكز وبذل المزيد من الجهد والتطوير الدائم، تماشياً مع تطلعات القيادة الرشيدة، لتحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ في تعزيز التنمية الشاملة بالمملكة التي تصب في خدمة المواطنين والمقيمين .

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