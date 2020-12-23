السعودية اليوم / تونس توقع على مخطط الأمم المتحدة للتعاون من أجل دعم التنمية



تونس 7 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 22 ديسمبر 2020 م واس

وقّع وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي اليوم والمنسق المقيم لمنظومة الأمم المتحدة في تونس أرنو بيرال على مخطط الأمم المتحدة الإطاري للتعاون من أجل دعم التنمية في تونس بعنوان الفترة 2021 - 2025 وذلك خلال حفل نُظم بهذه المناسبة عبر تقنية الفيديو، شارك فيه عدد من ممثلي مكاتب الوكالات الأممية المختصة المعتمدة في تونس.

وثمن وزير الخارجية التونسي بهذه المناسبة، المستوى المتميز لعلاقات التعاون التي تجمع تونس بمنظمة الأمم المتحدة، مؤكداً الأهمية الخاصة التي يكتسيها هذا المخطط الإطاري الذي تم إعداده بالتشاور الوثيق بين الجانبين في دعم جهود التنمية في تونس.

ووصف المنسق المقيم للأمم المتحدة في تونس أرنو بيرال تونس من جهته، بالشريك المهم والمتميّز في بناء آليات التعاون ودعم الجهود الأممية في المجالات كافة، مؤكداً التزام مكونات منظومة الأمم المتحدة على دعم البرنامج التونسي الذي يحظى بمتابعة المجموعة الدولية.

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