السعودية | غداً .. انطلاق منافسات “فردي جل” للوني الحمر والشقح بمهرجان الإبل

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تنطلق غداً منافسات “فردي جل” وذلك من خلال لوني “الحمر والشقح” لتحديد بطلي اللونين في النسخة الخامسة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.

ويبرز في قائمة المتأهلين للون “الشقح”صاحب المركزين الأول والرابع في النسخة الماضية هادي بن عبدالله الدوسري الذي تأهل بست فرديات، إلى جانب تأهل إبراهيم بن عبدالله المهيدب، ورثوان بن بداح الدوسري، وموسى بن عبدالعزيز الموسى صاحب المركز الخامس في النسخة الماضية الذي تأهل بفرديتين.

وفي فئة “فردي جل” للون “الحمر” سيكون التنافس مثيراً بين صاحب المركز الثالث في النسخة السابقة عبدالمحسن بن صالح الراجحي بعد تأهله بثلاث فرديات، وعبدالله محمد العتيبي الذي تأهل بأربع فرديات، كما تأهل موسى بن عبدالعزيز الموسى، وسعيد بن سعود الحربي، وعبود بن هريسان المقاطي.