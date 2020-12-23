شكرا لقرائتكم خبر عن برعاية الملك.. إطلاق جائزة الأميرة نورة للتميز النسائي والان نبدء بالتفاصيل

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- فتحت أمانة جائزة الأميرة نورة للتميز النسائي، أمس، باب الترشيح للدورة الثالثة من الجائزة لعام 1442هـ/‏2021م، ويستمر التسجيل حتى 31 يناير 2021م.

وتشمل الجائزة 6 فروع هي: الطب «أبحاث الأمراض المعدية من الوقاية للعلاج»، والعلوم الطبيعية «إسهامات المرأة العلمية في مجال الدراسات البيئية»، والأدب «الرواية»، والفنون «توظيف الفن في خدمة قضايا المجتمع»، والمشاريع الاقتصادية «مشاريع اقتصادية ناشئة»، وأخيرًا الأعمال الاجتماعية «مبادرات خدمة المجتمع في القرى والهجر بالمحافظات».

وتهدف الجائزة إلى التعريف بإنجازات المرأة السعودية وتسليط الضوء عليها، وتقدير المتميزات والمبدعات، ودعم العمل النسائي المميز في صورتيه النظرية والعملية، إضافةً إلى تحفيز الأجيال الجديدة من النساء على الإسهام الجاد في التنمية الشاملة. ونوهت رئيسة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن رئيسة لجنة الجائزة د. إيناس العيسى بأنّ الجائزة هي أول جائزة سنوية للمرأة السعودية، وتحظى برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- للاحتفاء بالإنجازات المتميزة للمرأة السعودية، مثمنة دعم القيادة الرشيدة غير المحدود للمرأة السعودية في تعزيز حضورها ومشاركتها الوطنية في مسيرة التنمية. وأوضحت أنّ تبني جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن للجائزة يأتي انطلاقًا من دور الجامعة في إبراز أهم إنجازات المرأة السعودية في شكلهما العلمي والنظري، والتشجيع على أن تكون المرأة السعودية جزءا لا يتجزأ من الحراك التنموي الوطني الشامل. من جانب آخر أشارت أمانة الجائزة إلى أنه يمكن الترشيح لجائزة الأميرة نورة للتمير النسائي عن طريق الجهات الحكومية أو القطاع الخاص، أو المؤسسات العلمية والثقافية المعتبرة، أو عن طريق الأفراد، وفق الشروط والمعايير التي وضعتها اللجان الخاصة بالجائزة. يُشار إلى أنّ الموافقة على استحداث «جائزة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن للتميّز النسائي» جاء بقرار مجلس الوزراء للوصول إلى مستهدفات رؤية 2030، بما يدعم مشاركتها النوعية في التنمية الوطنية المستدامة التي وضعتها القيادة الرشيدة ضمن أولويات رؤية الوطن، التي تسعى لها وتدعمها بما يحقق المكانة المستحقة للمرأة السعودية بتميّزها محلياً الذي ينعكس على حضورها ومكانتها عالمياً، فيما دعت الأمانة الراغبين بالتسجيل إلى زيارة موقع الجائزة الإلكتروني.