شكرا لقرائتكم خبر عن أجهزة لقياس «الحرارة» دون تلامس بالمسجد النبوي والان نبدء بالتفاصيل

نفّذت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، أمس، مبادرة «وعيك وقاية»، التى تعنى بتعزيز الجانب الصحي لدى المصلين بالمسجد النبوي الشريف. وتشمل المبادرة توزيع حقائب على المصلين تشمل معقمات وكمامات، وعبوات مياه زمزم، وإهداءات، بما يسهم في تعزيز الجهود والإجراءات الاحترازية حفاظاً على الصحة العامة.

من جهة أخرى، استحدثت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، أمس الأول، 30 جهازاً لقياس درجات الحرارة في مواقع التفويج بالمسجد النبوي، تعمل بشكل آلي بالأشعة تحت الحمراء دون تلامس باليد من خلال مؤشر «ترمومتر» رقمي وبثّ صوتي يدعم 4 لغات بهدف المحافظة على مستوى الأمان الصحي في أرجاء المسجد النبوي وساحاته.