شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية : الجماعات الضالة والمتطرفة تسعى لعزل المجتمع ونشر الفرقة والان نبدء بالتفاصيل

دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، في مكتبه بديوان الإمارة، أمس، الحملة التوعوية الوقائية للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعنوان «الخوارج شرار الخلق»، والتي تستهدف التحذير من الجماعات الضالة والمتطرفة، والأحزاب الضالة كجماعة الإخوان وغيرها من الجماعات المنحرفة.

ونوه سموه بحرص واهتمام قيادة المملكة -أيدها الله- على الالتزام بالنهج الوسطي الذي قامت عليه، وترسيخه في القول والعمل، انطلاقا من قيم الإسلام السمحة والمعتدلة، وحرصها على جمع الكلمة ووحدة الصف، ونبذ التطرف والعنف، ونقل صورة إيجابية عن المسلمين للعالم أجمع، مشيرا إلى أن المملكة أخذت على عاتقها دوما نشر الإسلام الوسطي المعتدل، وبيان ضلال الجماعات المتطرفة والمنحرفة، وسعيها الدائم إلى شق الصف، والخروج عن الطاعة، وما يسببه ذلك من ضرر على الأمن والمجتمعات، وما يؤدي إليه من فرقةٍ وتناحر.

وأكد سموه أهمية العمل على استثمار كافة القنوات لإيصال رسالة الحملة، والحرص على مناسبتها لمختلف فئات المجتمع، والتأصيل للقيم السامية التي حثنا عليها ديننا، بالتزام الطاعة لولاة الأمر، ونبذ الفكر المنحرف، مضيفا سموه أن تحصين المجتمع من الأفكار الهدامة يتطلب عملا متقنا يراعي كافة الأبعاد، وينطلق من أسس راسخة، متمنيا سموه لمنسوبي فرع الرئاسة التوفيق في أداء رسالتهم.

من جهته، قدم الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ د. عبدالرحمن السند، الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية على دعمه ورعايته لإطلاق حملة «الخوارج شرار الخلق».

وبين أن الرئاسة العامة قياما بواجباتها ومسؤولياتها واختصاصاتها وتحقيقا لرسالتها؛ ترى أن من الواجبات عليها التحذير من الجماعات والأحزاب التي على معتقد الخوارج، لذا أطلقت هذه الحملة، والتي تهدف إلى تحصين المجتمع من خطر فرق الخوارج، وتعزيز وعي منسوبي الرئاسة العامة والمجتمع بخطرها، كما تهدف للتعريف بالجماعات والأحزاب المعاصرة التي تمثل معتقد الخوارج، مع التأكيد على إبراز جهود المملكة العربية السعودية في مكافحة فرق الخوارج.

وأوضح أنه في هذا الوقت الذي ابتليت الدول الإسلامية بجماعات وأحزاب على عقيدة الخوارج، وعلى أصول هذه الطائفة وقواعدهم التي خالفوا بها منهج أهل السنة والجماعة، ولو تسموا بأسماء أخرى، لكنهم هم الخوارج في توصيفهم الشرعي لا يخرجون عمن كانوا عليه في زمن الصحابة؛ حيث خرجوا عليهم وقتلوا خيرة صحابة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في عصرهم، قتلوا «عثمان وعليًا» رضي الله عنهما، وغيرهما من الصحابة، ولا يزالون يخرجون على المسلمين في هذا العصر بما يتسمون به من جماعة الإخوان المسلمين، وجماعة داعش، والقاعدة، والنُصرة، وغيرها ممن سلك دربهم.

وبين أن طريقة خوارج العصر ليست في عصر دون عصر، والنبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «كلما خرج منهم قرن قطع» بما معناه يجب قطعه، وذلك فيه بشارة بأنهم دائما إلى زوال.

فيما قدم مدير عام فرع رئاسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية الشيخ فهد الثبيتي، باسمه وباسم منسوبي فرع الرئاسة، الشكر والتقدير لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه الدائم والمتواصل لجهود وأنشطة الفرع وتوجيهات سموه السديدة، مشيرا إلى أن الحملة تستهدف التحذير من الجماعات الضالة والمتطرفة كجماعة الإخوان المسلمين وغيرها من الجماعات الضالة، وذلك انطلاقا من دور ومسؤوليات الهيئة لحماية المجتمع من الأفكار الضالة، التي تمثل معتقد الخوارج وفكرهم، موضحا أن الحملة تستهدف كافة مدن ومحافظات المنطقة، ويستخدم فيها الفرع مختلف الوسائل التوعوية المناسبة.