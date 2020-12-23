شكرا لقرائتكم خبر عن تكثيف «الإصحاح البيئي» برأس تنورة والان نبدء بالتفاصيل

واصلت إدارة الخدمات، التابعة لبلدية رأس تنورة، أعمال الإصحاح البيئي والتعقيم في المحافظة، والتشديد على تطبيق الإجراءات والاحترازات؛ للحد من انتشار فيروس « كورونا » المستجد «كوفيد-19»، وذلك ضمن حملة «البلديات تكافح كورونا». وكثفت إدارة الخدمات، أعمالها في مراقبة الأسواق، وأعمال الرقابة العامة بالمحافظة، وتكثيف الرقابة على أسواق النفع العام بالمحافظة؛ لمتابعة التزام المنشآت بالاشتراطات البلدية، والتدابير الوقائية؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد- 19»، ومنها ارتداء العاملين للكمامات والقفازات، وتطبيق التباعد الاجتماعي، وتوفير المعقمات والمطهرات، إضافةً إلى قياس درجات الحرارة للعاملين، والمترددين على تلك المنشآت.

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