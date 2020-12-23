شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الملك فيصل تحصد جائزة «المؤسس» للجودة والان نبدء بالتفاصيل

حصدت جامعة الملك فيصل بمحافظة الأحساء، جائزة الملك عبدالعزيز للجودة في الدورة الخامسة 1442هـ - 2020م، عن فئة التعليم العالي الحكومي في المستوى البرونزي.

وعدّ رئيس جامعة الملك فيصل د. محمد العوهلي، حصول الجامعة وفق ما أعلنته الأمانة العامة للجائزة، امتدادًا للنجاحات، التي حققتها الجامعة منذ إنشائها، بما يخدم أهدافها ورسالتها الخالدة، وحافزاً للاستمرار نحو التميز والعمل الدؤوب لتحقيق أعلى معايير الجودة.

ونوه بالدعم غير المحدود والاهتمام الكبير، الذي يحظى به قطاع التعليم من القيادة الرشيدة -أيدها الله-، مهنئاً جميع منسوبي الجامعة من مسؤولين وأعضاء هيئة تدريس وموظفين وطلبة بهذا الإنجاز، الذي حصل نظير تعاونهم وتكاتفهم لتحقيق التميز والريادة، والعمل الجماعي بروح الفريق الواحد.

من ناحيته، أوضح وكيل الجامعة للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع د. مهنا الدلامي أن هذا التتويج جاء نتيجة لما تشهده الجامعة من تطور في أدائها وخدماتها المنطلقة من رؤيتها ورسالتها نحو مستقبل معرفي واعد.

بدوره، أشار عميد التطوير وضمان الجودة د. مقبل العيدان، إلى تحديث منظومة العمل بالجامعة خلال الفترة الماضية بهدف تحقيق أعلى معايير الجودة العالمية وتحسين جودة الأداء في المرافق كافة، مُشيدًا بدعم الإدارة العُليا وحرصها التام على عملية الاستمرار نحو تحقيق مزيد من الإنجازات.

يُذكر أن فوز جامعة الملك فيصل يأتي من بين 16 منشأة متأهلة للمرحلة الأخيرة من أصل 66 منشأة حكومية، متقدمة على جوائز الدورة الخامسة، التي يُفتح فيها المجال أمام القطاع الحكومي والقطاع غير الربحي تماشيًا مع أهداف رؤية المملكة 2030، لتحقيق التميز في الخدمات الحكومية، وتعزيز دور القطاع غير الربحي في التنمية المستدامة.