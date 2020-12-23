شكرا لقرائتكم خبر عن 842 زيارة للوقوف على سير الاختبارات والان نبدء بالتفاصيل

نفذت إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية، 842 زيارة إشرافية لمدارس البنين والبنات في المنطقة، للوقوف على سير الاختبارات في يومها الأول.

وقال مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي بتعليم الشرقية سعيد الباحص، إن إدارة التعليم وضعت خطة إشرافية شاملة لمتابعة سير الاختبارات لجميع المراحل وبكافة المدارس.

وأضاف: إن عدد المشرفين والمشرفات المشاركين في متابعة أداء اختبارات اليوم الأول وصل لنحو 421 مشرفا ومشرفة، مشيرا إلى أن المعدلات الإشرافية وصلت إلى مستويات عليا سواء بالزيارات الميدانية أو الافتراضية.

وأكد الباحص أن مسار الاختبارات لنحو نصف مليون طالب وطالبة في المنطقة الشرقية يسير وفق ما خطط له، مفيدا بأن الجهود الإشرافية سواء على مستوى إدارة التعليم أو مكاتب التعليم تشمل جميع المدارس في كافة محافظات المنطقة.