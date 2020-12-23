شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأحساء يبحث أهداف «مكاتب الاستشارات الهندسية» والان نبدء بالتفاصيل
جاء ذلك، خلال استقبال سموه، في مكتبه بمقر ديوان المحافظة، يوم أمس الأول، رئيس لجنة مكاتب الاستشارات الهندسية بغرفة الأحساء م.عبدالله العرفج، ويرافقه أعضاء اللجنة، حيث قدم م.العرفج شكره وتقديره لمحافظ الأحساء، على توجيهاته ودعمه للجنة بالمبادرة بتوعية ومساعدة المكاتب في شرح أنظمة التصنيف وآلية تطبيق الكود من خلال عقد الورش والبرامج مع ذوي العلاقة من الجهات الحكومية، وتفعيل مشاركة المكاتب بتخصيص دعوات فرص الاستشارية للمشاريع داخل نطاق الأحساء.
وأشاد سموه بمبادرة اللجنة بأن تكون ذراعا استشارية للمحافظة والمجلس المحلي لإدارة المسار الفني الهندسي للمشاريع الحكومية بالأحساء.
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