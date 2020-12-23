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محافظ الأحساء يبحث أهداف «مكاتب الاستشارات الهندسية»

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اطلع الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء، على أهداف لجنة مكاتب الاستشارات الهندسية بغرفة الأحساء، ورسالتها المحددة بالارتقاء بخدمات المكاتب الهندسية وتحسين جودة وجمالية المخرجات من حيث استعدادات وقدرة المكاتب والمؤسسات الاستشارية في تطبيق وإدارة كود البناء السعودي وآلية التصنيف المعتمدة للمكاتب.

جاء ذلك، خلال استقبال سموه، في مكتبه بمقر ديوان المحافظة، يوم أمس الأول، رئيس لجنة مكاتب الاستشارات الهندسية بغرفة الأحساء م.عبدالله العرفج، ويرافقه أعضاء اللجنة، حيث قدم م.العرفج شكره وتقديره لمحافظ الأحساء، على توجيهاته ودعمه للجنة بالمبادرة بتوعية ومساعدة المكاتب في شرح أنظمة التصنيف وآلية تطبيق الكود من خلال عقد الورش والبرامج مع ذوي العلاقة من الجهات الحكومية، وتفعيل مشاركة المكاتب بتخصيص دعوات فرص الاستشارية للمشاريع داخل نطاق الأحساء.

وأشاد سموه بمبادرة اللجنة بأن تكون ذراعا استشارية للمحافظة والمجلس المحلي لإدارة المسار الفني الهندسي للمشاريع الحكومية بالأحساء.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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