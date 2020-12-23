شكرا لقرائتكم خبر عن 3 بلاغات صحية لـ «940» في يوم والان نبدء بالتفاصيل

تلقى مركز البلاغات «940»، التابع لأمانة المنطقة الشرقية، أمس الأول، 3 بلاغات بمخالفة التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية؛ للحد من انتشار فيروس « كورونا » المستجد «كوفيدـ19».

وشملت المخالفات بلاغًا بشأن عدم وجود معقّمات، وعدم تطهير عربات التسوق، وبلاغًا لوجود زحام داخل المنشآت، إضافة إلى بلاغٍ حول مخالفة الاشتراطات الصحية للعمال.

ولم يتلقَ المركز أي بلاغات تتعلق بالنظافة الشخصية للعاملين داخل المنشآت، أو بالمخالفات في مساكن العمال، أو الإخلال بإحكام الإغلاق والتغليف قبل التسليم للمندوب.

ودعا المركز المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالإجراءات والبروتوكولات الاحترازية والوقائية، للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد، مطالبًا بالحرص على ارتداء الكمامات داخل المنشآت طوال الوقت، والالتزام بعدم التزاحم عند دورات المياه، ومغاسل الوضوء.