شكرا لقرائتكم خبر عن دهان أسوار الواجهة البحرية بالجبيل والان نبدء بالتفاصيل
بدأت بلدية محافظة الجبيل، أعمال إزالة الصدأ، ودهان طبقة الأساس، ودهان اللون الزيتي، لأسوار الواجهة البحرية في الكورنيش الشمالي، وذلك امتدادا لجهودها في إزالة التشوهات البصرية، وتحسين المشهد الحضري.
على جانب آخر، كانت البلدية قد أنجزت أعمال سفلتة طريق الصحابة في المحافظة، وذلك ضمن جهود البلدية في رفع مستوى أداء الطرق، وتحقيق السلامة المرورية.
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