شكرا لقرائتكم خبر عن 500 مستفيد من خدمات وحدة القلب بـ«الدمام الطبي» والان نبدء بالتفاصيل

استفاد أكثر من 500 مراجع، من الخدمات التي تقدمها وحدة عيادات أمراض القلب العامة بمجمع الدمام الطبي، أحد مكونات التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، التي افتتحت خلال الشهر الماضي كمرحلة أولى؛ لإنشاء وحدة قلب متكاملة؛ تضاف إلى الخدمات الطبية المتوافرة حاليًا في جميع التخصصات الطبية.

وأبان المدير العام التنفيذي لمجمع الدمام الطبي ومراكز الرعاية الصحية بقطاعي الدمام والخبر د. محمد الأحمري، بأن هذه الوحدة مكونة من خمس عيادات، تقدم فيها الخدمات الاستشارية والتشخيصية والعلاجية لمرضى القلب العام، ويشرف عليها فريق طبي متكامل، ونخبة من الأطباء الأخصائيين والاستشاريين، وتستقبل المراجعين من جميع القطاعات الصحية بالمنطقة الشرقية المحولين لمتابعة أمراض القلب.

وأشار إلى أن هذه الوحدة يتم فيها عملية فرز الحالات، قبل تحويلها إلى مركز سعود البابطين لأمراض وجراحة القلب، إن دعت الحاجة، حيث يخضع المراجع منذ وصوله لعيادة التقييم لأخذ العلامات الحيوية، وإجراء التخطيط المبدئي، ومن ثم الكشف عليه في عيادة الفرز من قبل الطبيب المختص، وأخذ تاريخه المرضي، ومنها لعيادة التصوير التليفزيوني، وعيادة التخطيط. وأضاف د. الأحمري إن فكرة إنشاء هذه الوحدة، جاءت من حرص إدارة المجمع المستمرة لتقديم خدمات علاجية ورعاية طبية متقدمة ومستمرة للمستفيدين من المواطنين والمقيمين في المنطقة واستكمالا لإطلاق مبادرات نموذج الرعاية الصحية الجديد ضمن مشاريع التحول الصحي المرتبط برؤية المملكة 2030.