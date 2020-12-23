شكرا لقرائتكم خبر عن تقنيات حديثة لتفعيل «الصلاة نور» بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

نفذت هيئة محافظة الأحساء، التابعة لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية، بالتنسيق مع إدارة ملعب نادي الفتح، برامج وفعاليات حملة «الصلاة نور» التي دشنها الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ د. عبدالرحمن السند، لتوعية أفراد المجتمع بالمحافظة على الصلاة.

وتستهدف الحملة التوعية بمكانة الصلاة وفضائلها وأثرها في حياة المسلم، واستخدمت في ذلك التقنيات الحديثة في العرض عبر الإدارات الحكومية والأهلية ولوحات الطرق والمجمعات التجارية ومواقع التواصل الاجتماعي لتعزيز مكانة الصلاة في مختلف شرائح المجتمع.

وأوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية الشيخ فهد الثبيتي، أن الخطة الميدانية والتوعوية للفرع تواكب هذه الحملة المباركة التي تعنى بالركن الثاني من أركان الإسلام، انطلاقا من اهتمام ولاة أمر هذه البلاد -يحفظهم الله- بشعائر الإسلام وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز -رحمه الله-، ومنها عنايتهم بالصلاة والدعوة إليها والمحافظة عليها.