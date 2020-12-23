شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم النسيم» يحصل على «الآيزو» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - حصل مكتب التعليم بالنسيم التابع لتعليم جدة على شهادة الاعتماد التعليمي «الآيزو 21001:2018».

وتم تسليم شهادة الآيزو من قبل الشركة المانحة لمدير المكتب الدكتور سعود بن حميد السلمي، بحضور مستشار مدير تعليم جدة مدير العلاقات العامة بالإدارة فيصل النهاري، ومساعدي مدير المكتب، كما تم تسليم قادة المدارس العشرين الحاصلة على الآيزو شهادات الجودة من قيادات المكتب.

وأكد السلمي أن هذا الإنجاز يسجل باسم جميع مشرفي المكتب وقيادات المدارس والمعلمين، فبعملهم وجهدهم ومتابعاتهم حصل المكتب على التميز، ليس بحسب في الاعتماد التعليمي، بل في كثير من الممارسات الإشرافية والمبادرات العلمية التي اعتمدت من تعليم جدة ومن الوزارة.

وقدم السلمي شكره وتقديره لكل لجان العمل في وحدة الجودة والتميز بالمكتب، وجميع مشرفي المكتب، وقيادات المدارس والمعلمين، مؤكداً أن المكتب ماض في المتابعة لحصول جميع مدارس المكتب على شهادة الآيزو.

بدوره، أوضح مدير الجودة بالمكتب رئيس وحدة التميز الدكتور فارس فضل أن شهادة المكتب والمدارس العشرين تأتي ضمن خطة المكتب لنشر ثقافة الجودة وحصول جميع مدارس المكتب على شهادة الآيزو 9001:2015، وفق نظرية الانتشار الشبكي التي تعتمد في الأساس على بيت الخبرة مركز التميز والجودة بالمكتب الذي حقق شهادات متعددة في الجودة.