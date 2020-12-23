«الموارد البشرية» تشرح خطوات الاعتراض على مخالفات التفتيش

بينّت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، آلية وخطوات الاعتراض على مخالفات التفتيش.

وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن هذه الخدمة تتيح للمنشأة خدمة تمكن المنشآت من الأعتراض على مخالفات التفتيش المتخذة بحق المنشأة.

آلية الاعتراض على المخالفات

وكشفت وزارة الموارد الموارد البشرية، عن ضرورة أن ان يكون قد صدر قرار إداري، كما يجب أن يتقدم صاحب العمل بطلب الاعتراض من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية خلال 30 يومًا من تاريخ إيقاع العقوبة.

كما أوضحّت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، طريقة وآلية الاعتراض على مخالفات التفتيش من خلال اتباع الخطوات التالية:

- الدخول إلى بوابة الخدمات الالكترونية باستخدام اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بالمنشأة.

- يقوم صاحب العمل باختيار المنشاة المراد الاعتراض أو تقديم تسوية عليها من قائمة المنشآت المدرجة.

- يقوم صاحب العمل باختيار خدمة الاعتراضات والتسويات على مخالفات العمل من قائمة خدمات المنشأة

- يقوم النظام بعرض كل المخالفات التي ينطبق عليها شروط طلب الاعتراض من خلال الضغط على زر بحث، كما يمكن لصاحب العمل البحث عن مخالفة معينة أو عدة مخالفات بتاريخ محدد.

- يقوم صاحب العمل باختيار اجراء الاعتراض ليتم عرض طلب الاعتراض والبدء بالإجراء من خلال تعبئة الحقول ورفع المرفقات.

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