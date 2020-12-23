متحدث الصحة يطالب القادمين من أوروبا وأستراليا وجنوب إفريقيا بإجراء فحوص مخبرية

خلال الـ3 أشهر الماضية..
طالب المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، القادمين من أوروبا وأستراليا وجنوب إفريقيا، بضرورة التوجه لإجراء الفحوص المخبرية.
وقال العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي العلمي بشأن تحوُّر فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19»: «ندعو القادمين من أوروبا وأستراليا وجنوب إفريقيا خلال الـ3 أشهر الماضية بالتوجه لإجراء الفحوص المخبرية».
وأضاف: «نذكِّر الجميع بأن نكون دائمًا على ثقة بما يُتخذ من خطوات وإجراءات، ولدينا لجان علمية وخبراء يتابعون ويرصدون المستجدات كافة المتعلقة بهذه الجائحة».
وواصل: «البيانات الأولية تُظهر أن الفيروس المتحور لا يختلف عن سابقه لا من ناحية الضراوة ولا استجابته للقاحات».
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