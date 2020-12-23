نشر مقاطع على وسائل التواصل الاجتماعي..

نجح مرور محافظة الطائف، في ضبط قائد مركبة كان يقود بسرعة عالية، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر. وقال الحساب الرسمي للمرور السعودي عبر موقع «تويتر»: «مرور محافظة الطائف يضبط قائد المركبة الذي قام بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقود المركبة بسرعة عالية جدًا، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر». وأضاف: «ستتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور». اقرأ أيضًا: «المرور السعودي» يحذر من مخالفتين سلوكيتين على الطريق

كانت هذه تفاصيل خبر قائد مركبة يقود بسرعة عالية ويعرِّض حياة الآخرين للخطر.. ومرور الطائف يضبطه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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