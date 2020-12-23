إزالة 55 حظيرة مخالفة

أزالت بلدية طيبة الفرعية بمحافظة جدة 55 حظيرة للأغنام و«شبوك» وصناديق خشبية، على مساحة (10468) م2. وأوضح رئيس بلدية طيبة محمد جابر الزهراني أن الفرق التابعة واصلت جهودها خلال يومي الإثنين والثلاثاء في متابعة المخالفات، حيث جرى رصد حظائر وشبوك وصناديق خشبية مقامة بطرق عشوائية وبدون مستمسكات شرعية وهي داخل نطاق بلدية طيبة. وأكد الزهراني أن البلدية سوف تواصل أعمالها لتحسين الخدمات المقدمة للسكان ومنع المخالفات البلدية وإزالتها بكل أشكالها عبر جولات مستمرة داخل الأحياء وفي المناطق الطرفية.



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