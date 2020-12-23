تحذير من خطر الخوارج

دشن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة، الحملة التوعوية التي تنفذها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تحت عنوان «الخوارج شرار الخلق».

واستمع أمير منطقة مكة المكرمة إلى شرح عن الحملة، قدمه مدير فرع الهيئة بالمنطقة، الشيخ فؤاد العمري، وما تتضمنه من فعاليات وجولات ميدانية وبرامج توعوية، تهدف لتوعية وتحذير أفراد المجتمع من خطر الخوارج وغيرهم من الجماعات المنحرفة والضالة، وإبراز جهود المملكة في مكافحة الإرهاب والأفكار الضالة، والعمل على تحقيق الأمن الفكري من خلال عمل مؤسسي وخطط عملية تؤكد ضرورة الالتزام بالمنهج الشرعي القائم على الوسطية والاعتدال وتعزيز الانتماء للوطن.

خطط الجوازات

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، في مقر الإمارة بجدة، مدير جوازات المنطقة المعين حديثا، اللواء عبدالله المشيخي.

وهنأ الأمير خالد الفيصل «المشيخي» بمناسبة تعيينه، متمنيا له التوفيق في المهام الموكلة إليه. كما استعرض الخطط المستقبلية لجوازات المنطقة.

من جهته، عبر اللواء المشيخي عن شكره وتقديره لأمير منطقة مكة المكرمة، مؤكدا أن كلمات سموه ستكون حافزا له لبذل المزيد من الجهود بما يحقق التطلعات.