خادم الحرمين يرعى جائزة الأميرة نورة للتميز النسائي

أعلنت أمانة جائزة الأميرة نورة للتميز النسائي فتح باب الترشيح للدورة الثالثة من جائزة الأميرة نورة للتميز النسائي 1442/‏2021، ابتداء من أمس الثلاثاء وحتى 31 يناير 2021. وتهدف الجائزة إلى التعريف بإنجازات المرأة السعودية وتسليط الضوء عليها، وتقدير المتميزات والمبدعات، ودعم العمل النسائي المميز في صورتيه النظرية والعملية، إضافةً إلى تحفيز الأجيال الجديدة من النساء على الإسهام الجاد في التنمية الشاملة.

ونوهت رئيسة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن رئيسة لجنة الجائزة الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى بأنّ جائزة الأميرة نورة للتميز النسائي هي أول جائزة سنوية للمرأة السعودية، وتحظى برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- للاحتفاء بالإنجازات المتميزة للمرأة السعودية، مثمنة للقيادة الرشيدة الدعم غير المحدود للمرأة السعودية في تعزيز حضورها ومشاركتها الوطنية في مسيرة التنمية.

وأوضحت أنّ تبني جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن للجائزة يأتي انطلاقًا من دور الجامعة في إبراز أهم إنجازات المرأة السعودية في شكلها العلمي والنظري، والتشجيع على أن تكون المرأة السعودية جزءا لا يتجزأ من الحراك التنموي الوطني الشامل.

من جانب آخر أشارت أمانة الجائزة إلى أنه يمكن الترشيح لجائزة الأميرة نورة للتمير النسائي عن طريق الجهات الحكومية أو القطاع الخاص، أو المؤسسات العلمية والثقافية المعتبرة، أو عن طريق الأفراد، وفق الشروط والمعايير التي وضعتها اللجان الخاصة بالجائزة.

يُشار إلى أنّ الموافقة على استحداث «جائزة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن للتميّز النسائي» جاءت بقرار مجلس الوزراء للوصول إلى مستهدفات رؤية 2030، بما يدعم مشاركتها النوعية في التنمية الوطنية المستدامة التي وضعتها القيادة الرشيدة ضمن أولويات رؤية دوت الخليج، التي تسعى لها وتدعمها بما يحقق المكانة المستحقة للمرأة السعودية بتميّزها محلياً، الذي ينعكس على حضورها ومكانتها عالمياً، فيما دعت الأمانة الراغبين بالتسجيل في الجائزة إلى زيارة الموقع الإلكتروني: http:/‏/‏nourahprize.com.

فروع الجائزة

1- الطب (أبحاث الأمراض المعدية من الوقاية للعلاج)

2- العلوم الطبيعية (إسهامات المرأة العلمية في مجال الدراسات البيئية)

3- الأدب (الرواية)

4- الفنون (توظيف الفن في خدمة قضايا المجتمع)

5- المشاريع الاقتصادية (مشاريع اقتصادية ناشئة)

6- الأعمال الاجتماعية (مبادرات خدمة المجتمع في القرى والهجر بالمحافظات)