جهود الفيصل في خدمة اللغة بحلقة نقاش

تعزيز الجهود
شهدت الحلقة مداخلات كل من الدكتور عبدالله الوشمي، الأمين العام لمركز خدمة اللغة العربية سابقاً، والدكتور عبدالله السلمي، رئيس النادي الأدبي الثقافي بجدة، وأحمد الحمدان، بحضور وكلاء الجامعة والعمداء.
ورحب رئيس الجامعة بالمتحدثين والمشاركين بحلقة النقاش التي تسلط الضوء على جهود الأمير خالد الفيصل في خدمة اللغة العربية، مؤكداً أن جهوده كبيرة وعظيمة في خدمة اللغة ومواقفه يثمنها الجميع، مؤملاً أن تغطي الحلقة جوانب كبيرة لأعمال الفيصل التي أسهمت في تعزيز جهود نشر وخدمة اللغة العربية.
أبرز الأعمال
استعرض المتحدثون دعم الأمير خالد الفيصل للغة العربية، من خلال عدة مواقع ومناسبات متعددة، منها ملتقى مكة الثقافي الرابع، كما سلطت الضوء على المواقف والتاريخ الكبير له في خدمة ونشر ثقافة اللغة العربية، بالإضافة إلى أبرز الأعمال والأفكار التي انتهجها لنشر وتعزيز هوية وتعليم اللغة العربية. كما تم التطرق للحديث عن الأسباب التي جعلته يهتم باللغة العربية، ومنها نشأته في مدرسة والده الملك فيصل - يرحمه الله- وكذلك موهبته في الشعر والرسم.
أسس ومرتكزات
عرج المشاركون على النواحي الشخصية للأمير خالد الفيصل في إبراز ونشر اللغـة العربيـة، منها حرصه في مجلسه الخاص على استخدام اللغة العربية والمحافظة على المرتكزات والأسس، وتشجيعه بتعلم وتطبيق اللغة العربية في جميع نواحي الحياة، وبمختلف الأعمار في حياتنا، وكذلك من خلال مختلف وسائل التواصل الاجتماعي واستثمار انتشار الشبكات والمنصات التفاعلية في نشر وتعزيز اللغة العربية.
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