مطارات المملكة بلا مسافرين

جاء ذلك بعد اتخاذ المملكة إجراءات احترازية، لضمان الصحة العامة للمواطنين والمقيمين، وذلك بعد ظهور فيروس كورونا متحور جديد في عدد من الدول. ووثقت «دوت الخليج»، في جولة، تنفيذ القرار في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، الذي تبين خلوه من المسافرين بشكل كامل إلا من بعض المسافرين المستثنيين من السفر وآخرين لا تزال لديهم بارقة أمل.
وأوضح أحد موظفي المطار أن الرحلات التي تم إلغاؤها سيتم إرجاع تكاليفها نقدا أو الحجز على رحلة أخرى، وذلك بعد إعادة الرحلات لطبيعتها.
يذكر أن الرحلات المستثناة من قرار الإيقاف هي الرحلات الأجنبية الموجودة حاليا بأراضي المملكة التي يتم السماح لها بالمغادرة.
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