إسناد الغسيل الكلوي في 3 مدن للقطاع الخاص

دعت وزارة الصحة منشآت القطاع الخاص الصحية المؤهلة في مجال تقديم خدمات الغسل الكلوي إلى تقديم المعلومات المطلوبة عنها، ليتسنى لها لاحقا التنافس على تنفيذ مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص في مجال الغسل الكلوي، حيث تطمح الوزارة لزيادة عدد المرضى الحاصلين على الخدمة من القطاع الخاص في كل من أبها والطائف والأحساء من خلال التعاقد مع مقدمي الخدمة حسب المواصفات المطلوبة.

تصميم وبناء أو تأجير وتجهيز مركز/‏ مراكز غسل الكلى وفقا لإرشادات وزارة الصحة.

تطوير القطاعات

لفتت الوزارة إلى أنه منذ انطلاق «رؤية المملكة 2030»، التي انبثق منها برنامج التحول الوطني، والتي تهدف إلى تطوير القطاعات الأساسية للحكومة، بما في ذلك القطاع الصحي، بدأ العمل في تنفيذ مبادرات التحول ضمن برنامج التحول بالوزارة الذي يهدف إلى تطويرالنظام الصحي الحالي، حيث كان في 2019 هناك 21068 مريضا يخضعون لغسل الكلى (HD) وغسل الكلى البريتوني (PD) بدقة عالية.

مستوى الرضا

أوضحت الوزارة أن عدد المرضى الجدد بلغ 4740 مع معدل حدوث 142 حالة لكل مليون، ومعدل انتشار631 لكل مليون، ومن بين هذا العدد من مرضى الغسل الكلوي استوعب مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص 7000 مريض فقط، وأثبتت هذه الطريقة فاعليتها في ضوء المشروع الحالي والعقود القائمة ومستوى الرضا المرتفع نسبًيا من خلال المسوحات الدورية لوزارة الصحة في هذا الصدد.

وأضافت: «يضمن هذا النوع من الشراكة الحفاظ على الجودة العالية للخدمات المقدمة بتكلفة مناسبة من خلال التحليل المالي الذي تجريه الوزارة في هذا الصدد، وعليه فإن الحاجة تتزايد إلى هذه الشراكة، حيث يتزايد عدد المرضى الذين يحتاجون إلى الغسل الكلوي».

ويهدف المشروع إلى تقديم خدمة غسل الكلى للمرضى السعوديين في جميع مناطق المملكة. كما يهدف إلى تقديم خدمات عالية المستوى وفق معايير وزارة الصحة والمعايير الدولية المتبعة في هذا الصدد، وذلك إلى جانب الآثار الاقتصادية المرجوة من هذا المشروع، بما في ذلك زيادة معدل النمو الاقتصادي، وجذب رؤوس الأموال، وتحقيق الوفرة المرجوة.

قوى عاملة

أشارت الوزارة إلى أنه، من وجهة النظرالاجتماعية، المستهدف هو رفع نسبة رضا المريض والأسرة عن الخدمة المقدمة، وسهولة وصول المرضى للخدمة، من خلال توفير المراكز في جميع مناطق المملكة، بما في ذلك المناطق الطرفية، وتوفير غسل الكلى داخل المملكة وخارجها، وتوفير قوى عاملة مدربة ومتخصصة في جميع المراكز، لضمان توفير كل الخدمات المطلوبة للمرضى، من جلسة غسل الكلى والأدوية والفحوص وعمل مآخذ الأوعية الدموية ومتابعتها.

أبرز المواصفات والمعايير المطلوبة

يجب على مقدم الخدمة اتباع سياسة الوزارة في غسل الكلى.

غسل كلوي عالي الجودة يتبع أحدث الإرشادات الطبية الوطنية والدولية.

الغسل 3 مرات في الأسبوع، وبحد أدنى 4 ساعات لكل جلسة.

يجب أن توافق الوزارة على أي تغيير في متطلبات العلاج.

تقديم الخدمات خلال ساعات العمل العادية.

قد يتم إدخال نوبات خارج ساعات العمل العادية.

توفير نوبة مسائية في شهر رمضان، لتغطية احتياجات بعض المرضى.

يشترط ألا تكون فلاتر غسل الكلى معقمة بـ«أكسيد الإيثيلين»، ولن تخضع لإعادة الاستخدام.

توفير أجهزة الإنعاش القلبي الرئوي، وتدريب الموظفين على استخدامها.

توفير كمية صغيرة من الأدوية الروتينية، والحفاظ عليها آمنة داخل كل عيادة.

الالتزام بتوفيرالعلاج للمرضى غيرالمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية.

توفير علاج غسل الكلى في حال سفر المستفيد من الخدمة في مراكزه داخل المملكة وخارجها.

يجب قبول مرضى غسل الكلى المستقرة حالاتهم الذين لديهم مأخذ وعائي مناسب ويعمل بكفاءة.

أن يتلقى المورد طلبات غسل الكلى في حال السفر قبل 15 يوما.

توفير مرافق وبنية تحتية وترفيهية عالية الجودة.