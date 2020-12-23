تدشين حملة الخوارج شرار الخلق بخميس مشيط

دشن محافظ خميس مشيط خالد بن عبدالعزيز بن مشيط حملة «الخوارج شرار الخلق» بمقر المحافظة، بحضور مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة عسير الشيخ جابر الشهري، ومدراء الإدارات الحكومية بالمحافظة. وأكد ابن مشيط، أن الحملة المباركة التي أطلقها الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن السند «الخوارج شرار الخلق» ودشنها بالمنطقة أمير منطقة عسير يوم الأحد الماضي، تهدف إلى تحصين المجتمع من خطر فرق الخوارج وفكرهم، وتسعى لتعزيز وعي المواطنين والمقيمين وبيان خطر هؤلاء الخوارج. كما تهدف للتعريف بالجماعات والأحزاب المعاصرة التي تمثل معتقد الخوارج، وذلك انطلاقاً من قيام الرئاسة العامة بواجباتها ومسؤولياتها واختصاصاتها تحقيقاً لرسالتها؛ في تعزيز الولاء والانتماء والمواطنة من خلال مبدأ السمع والطاعة لولاة الأمر واجتماع الكلمة ووحدة الصف، والتحذير من الجماعات والأحزاب التي هي على معتقد وفكر الخوارج.



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