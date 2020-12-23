مشاريع تطويرية في بارق

أكد رئيس بلدية بارق المهندس محمد مرزن عسيري، أن البلدية تعمل في شمال المحافظة على إنشاء ممشى مخطط خبت آل حجري وقارب الجزء الأول من الممشى على الانتهاء بطول 410 أمتار، كما تقوم البلدية بتأهيل حديقة خبت آل حجري القديمة، ويجري العمل في المنطقة المركزية على الرصف أمام المحلات التجارية وعمل مواقف للسيارات وتركيب أعمدة إنارة ديكورية ومقاعد جلوس. وأشار عسيري إلى أنه في جنوب المحافظة تعمل في مشروع ممشى القرية التراثية بطول 350 متراً، وتتم أعمال رصفه بالأحجار الطبيعية وإنارته بالأعمدة الديكورية، وقد تمت مراعاة سهولة الوصول لذوي الاحتياجات الخاصة في جميع المشاريع.



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