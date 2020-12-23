احتياج لـ77 مشرفا ومشرفة

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة بيشة عن احتياجها لـ77 مشرفا ومشرفة. وقال مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية للبنين ناصر الشهراني، إن الاحتياج شمل أقسام الإدارة بنين، ومكاتب التعليم بنين وبنات وفق عدد من الشروط، وحددت الإدارة أن آخر موعد لاستقبال ملفات المرشحين والمرشحات في الإدارة، الخميس 15 من شهر جمادى الآخرة لهذا العام.

وطلبت إدارة التعليم حث منسوبي التعليم الراغبين في العمل في المجالات الإشرافية والمتميزين من المعلمين والمعلمات ممن تنطبق عليهم الضوابط لتقديم طلب الترشيح، وسيتضمن الملف المطلوب من كل مرشح السيرة الذاتية، وملخصا مكتوبا بخط المتقدم يتضمن رؤيته المستقبلية للمجال الإشرافي المتقدم له ومقترحاته لتطويره، وسيرفق بالطلب مرئيات قائد أو قائدة المدرسة في المرشح موضحة المزايا القيادية والعلمية والتربوية، ويؤكد عدم السماح بالترشح لأكثر من موقع شاغر، واشترطت إدارة التعليم أن يكون المتقدم ضمن نطاق النقل الداخلي للقطاع الذي يود العمل فيه.