اختبار حضوري بديل للعطل التقني

فيما لم يسجل اليوم الثالث للاختبارات شكاوى طلابية تذكر، طلب عدد من المدارس من طلابها الذين قد يواجهون صعوبة في الحصول على رابط أسئلة الاختبار بسبب ضعف الإنترنت أو تعطل أجهزتهم الحضور فوراً للمدارس لأداء الاختبار حضورياً «ورقياً»، واللحاق بزمن الامتحان في اليوم نفسه وعدم التغيب عن أدائه، حيث صمم المعلمون والمعلمات أسئلة ورقية منذ الأسبوع الماضي وسلموها للمدارس لمثل هذه الحالات الطارئة.

وأرسل بعض المدارس إلى طلابها تنبيهاً بهذا الأمر وهو إجراء احتياطي لضمان سير الاختبارات فيما لو واجهتهم مشاكل تقنية، خاصة طلاب القرى وضواحي بعض المدن التي شكا طلابها من ضعف خدمة الإنترنت في اليومين السابقين للاختبارات.

نجاح الاختبارات

قالت وزارة التعليم إن الطلاب والطالبات أكملوا الأيام الماضية من اختبارات منتصف العام الدراسي عن بُعد؛ بشكل مطمئن وسلس، بما يعكس تكامل الجهود بين إدارات التعليم والمدرسة وأولياء الأمور، والمعلمين والمعلمات.

وأضافت وزارة التعليم أنها أنهت طباعة أكثر من 62 مليون كتاب لجميع مراحل التعليم العام للفصل الدراسي الثاني، والعمل على ترحيلها لإدارات التعليم في مناطق ومحافظات المملكة، بما يضمن بداية جادة للطلاب والطالبات مع أول يوم دراسي للفصل الثاني.

ترحيل الكتب

ذكر مساعد وزير التعليم الدكتور سعد آل فهيد أن الوزارة أنهت تصميم ومراجعة واعتماد وطباعة 24.456.807 كتب مدرسية للمرحلة الابتدائية، و14.349.606 كتب مدرسية للمرحلة المتوسطة، وطباعة 29.154.986 كتاباً للمرحلة الثانوية، مشيراً إلى أنه تم ترحيل جميع كتب المرحلة الثانوية خلال الفصل الدراسي الثاني بنسبة 100%.

وأضاف أن الوزارة أنهت طباعة 372.908 كتب مدرسية لمدارس تحفيظ القرآن الكريم، و358.943 كتابا مدرسيا لمدارس تعليم الكبار، و15.090 كتابا مدرسيا للعوق البصري (برايل)، إضافة إلى 22.306 آلاف كتاب للتربية الفكرية، و948.469 كتابا مدرسيا للمدارس العالمية، و30.662 كتابا مدرسيا لمدارس السعودية في الخارج، مشيرا إلى أن إجمالي المقررات المدرسية للفصل الدراسي الثاني بلغ 307 كتب وطبعت بالكامل.

خطط متكاملة

قال المشرف العام على التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد الدكتورة عهود الفارس «إن وزارة التعليم تعمل على خطة متكاملة لنجاح الاختبارات عن بُعد، تشتمل على عدد من الإرشادات والتوصيات للمعلمين والمعلمات وقادة المدارس وإدارات التعليم، للتعامل مع أي تحديات طارئة قد يواجهها الطلاب أثناء تأدية الاختبارات، وتوفير عدد من الحلول البديلة، مبينة أن الحالات الفردية التي تفاوتت أسبابها من ضبط إعدادات الاختبارات بشكل صحيح، أو الأجهزة المستخدمة كالمتصفح وتسجيل الدخول بحسابات متعددة وأجهزة متعددة، يُتعامل معها في حينه، من خلال المعلم والمدرسة».

مدرستي

62 ألف مصدر تعليمي متنوع

2.5 مليون نموذج اختبار

100 ألف سؤال محكّم