576 ألفا للأرملة وأبنائها

أنهت الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بنجران كفالات «برنامج رعاية أرملة وأبنائها» خلال الستة أشهر الماضية. وأوضح مدير الجمعية عبده عطيف، أن الجمعية أودعت 576.600 ريالا في الحسابات البنكية للمستحقين من البرنامج، شملت 256 أرملة و648 يتيما، مشيرا إلى أن إيداع هذه المبالغ يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الجمعية لتوفير احتياجات الأيتام والأسر، مؤكداً حرص الجمعية على صرف مستحقات المستفيدين من خدماتها في الوقت المحدد.



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