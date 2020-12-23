مركز لخدمة ضيوف الرحمن

وتفقد نائب أمير المنطقة خلال جولته على المركز الجديد، الذي يبعد 170 كيلومترا عن المدينة المنورة، منظومة الخدمات المتكاملة التي يستفيد منها ضيوف الرحمن والمسافرون، والذي تتولى إدارته وتشغيله شركة الوقود المتكاملة المحدودة للمحروقات.
ويَهدف المشروع، إلى بناء نماذج حديثة من محطات التزود بالوقود ومراكز الخدمة المتكاملة على الطرق السريعة، بالإضافة إلى توفير خيارات جديدة ومتنوعة، تلبي احتياجات المسافرين والمستفيدين.
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