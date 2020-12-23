مركز لخدمة ضيوف الرحمن

دشن نائب أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير سعود بن خالد الفيصل، مركز الخدمات النموذجي، الذي أُنشئ تحت إشراف هيئة تطوير المدينة المنورة وأمانة المنطقة، بالشراكة مع القطاع الخاص على مساحة 60.000 م2، على طريق المدينة المنورة - مكة المكرمة «طريق الهجرة» لخدمة المسافرين، وذلك بحضور أمين منطقة المدينة المنورة الرئيس التنفيذي للهيئة، المهندس فهد بن محمد البليهشي.

وتفقد نائب أمير المنطقة خلال جولته على المركز الجديد، الذي يبعد 170 كيلومترا عن المدينة المنورة، منظومة الخدمات المتكاملة التي يستفيد منها ضيوف الرحمن والمسافرون، والذي تتولى إدارته وتشغيله شركة الوقود المتكاملة المحدودة للمحروقات.

ويَهدف المشروع، إلى بناء نماذج حديثة من محطات التزود بالوقود ومراكز الخدمة المتكاملة على الطرق السريعة، بالإضافة إلى توفير خيارات جديدة ومتنوعة، تلبي احتياجات المسافرين والمستفيدين.