السعودية اليوم / المنظمة العربية للتنمية الزراعية تنظم دورة تدريبية في مجال رصد واحتواء التصحر بالأراضي الزراعية



الخرطوم 7 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 22 ديسمبر 2020 م واس

نظمت المنظمة العربية للتنمية الزراعية التابعة للجامعة العربية بمقرها بالخرطوم اليوم, عبر تقنية الفيديو، فعاليات الدورة التدريبية في مجال "رصد واحتواء التصحر في الأراضي الزراعية"، بمشاركة

أكثر من 50 مشاركاً من 12 دولةً عربيةً.

وتهدف الدورة التي تستمر لمدة خمسة أيامٍ إلى تعميق فهم المشاركين حول التصحر ومسبباته الرئيسة والثانوية والعوامل المؤثرة على سرعة إحداث التصحر وتأثيراتها، وآلياتها، ومؤشراتها، وطرق قياسها، ورفع قدراتهم في رصد تدهور الأراضي بواسطة تقانات الاستشعار وتمكينهم من فهم إستراتيجية المكافحة.

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