السعودية اليوم / مقتل خمسة جنود في هجوم على مركبة عسكرية في النيجر



نيامي 7 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 22 ديسمبر 2020 م واس

قتل خمسة جنود نيجريين في هجوم على مركبة عسكرية بالقرب من الحدود مع مالي.

وأكدت مصادر أمنية نيجرية تعرض سيارة عسكرية كانت تقل الجنود لكمين من قبل إرهابيين في منطقة "تيلابيري" مما أسفر عن مقتل الجنود الخمسة وإصابة اثنين آخرين بجروح.

ويعد الهجوم الثالث من نوعه منذ بداية شهر ديسمبر في المنطقة الواقعة على الحدود مع مالي وبوركينا فاسو، حيث شهدت هجومين سابقين راح ضحيتهما أربعة جنود.

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23:08ت م

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