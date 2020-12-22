شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تحدد آلية إعلان النتائج.. 5 ملايين طالب وطالبة أدوا الاختبارات عن بعد لأول مرة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت المتحدثة باسم التعليم العام ابتسام الشهري، أن اختبارات الفصل الدراسي التي أجريت “عن بُعد” لأول مرة عبر منصة مدرستي سيتم الإعلان عن نتائجها عبر نظام نور.

وأشارت الشهري إلى أن الطلاب أصبحت لديهم خبرة في التعامل مع المنصة والاختبارات عن بُعد، نتيجة التدريب المقدم لهم من المعلمين ودعم أولياء الأمور.

يذكر أن حوالي 5 ملايين طالب وطالبة في التعليم العام أدوا اختبارات اليوم الأول، أول أمس الأحد، 20/12/2020، في منصة مدرستي بنجاح، حيث تقام عن بُعد للمرة الأولى بعد أن اعتمدت وزارة التعليم تنفيذها استثنائياً بسبب جائحة كورونا.

وتابعت أن آلية ظهور النتائج، سيتم نشرها عبر نظام (نور)، وبإمكان الطلاب وأولياء الأمور الإطلاع عليها من خلال التفاعل مع هذه البوابة.

عن بعد لأول مرة

وسارت الاختبارات بسلاسة وتم تجاوز بعض التحديات المتوقعة التي تم التعامل معها في حينها وفق خطة عمل تقنية، إلى جانب الجهود الكبيرة التي بذلها المعلمون والمعلمات وتفاعلهم مع طلابهم، وتسهيل مهمة أداء الاختبارات من خلال الإجابة على تساؤلاتهم واستفساراتهم، كما كان لتجربة الطلاب والطالبات في التعامل مع المنصة طوال الفصل الدراسي الأول الدور الأكبر في أداء الاختبارات بسلاسة.

وبذل الطاقم التعليمي من مشرفين ومرشدين وقادة مدارس جهوداً مميزة للإسهام في سير الاختبارات على أكمل وجه، والعمل على تحقيق التهيئة النفسية والتربوية للطلاب والطالبات أثناء الاختبارات، والحرص على تشكيل اللجان المنظمة لأعمال الاختبارات، وتوزيع المهام والمسؤوليات وتحقيق الأجواء المناسبة لأدائها عن بُعد، كما عكس تفاعل أولياء الأمور تحقيق مبدأ الشراكة التربوية مع المدرسة، والتعاون معها بمراقبة أبنائهم ومتابعتهم خلال مدة الاختبارات والاهتمام بتشجيعهم وتحفيزهم، وتوفير الجو المناسب لهم للمراجعة والاستذكار.

في سياق متصل، قدمت وزارة التعليم ملخصًا لإجراءات الاختبارات عن بُعد للفصل الدراسي الأول للعام 1442هـ.

وأكّدت وزارة التعليم استمرار العملية التعليمية خلال مدة الاختبارات لتقديم الإثراءات التعليمية للطلاب ومعالجة الفاقد التعليمي بواقع ثلاث ساعات يومياً، مؤكدة على عدد من الإرشادات لتأدية الاختبارات إلكترونياً، ممثلة بالحصول على جدول الاختبارات من المدرسة، وتهيئة المكان المناسب لأداء الاختبار، والتحقق من تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي، والدخول بوقت مبكر للاختبار، إضافةً إلى اتباع التعليمات والإرشادات الموضوعة من قبل المعلم، وتجهيز الوسائل اللازمة لتأدية الاختبار عبر الاتصال بالإنترنت.

ملخص لإجراء الاختبارات

ونشرت وزارة التعليم إنفوجرافيك يبين ملخص إجراءات الاختبارات عن بعد وتوزيع زمن الاختبارات، حيث بين أنه يتم الاختبار النهائي لجميع مراحل التعليم العام خلال الأسبوعين 17، 18 لكامل المقرر.

وأضافت وزارة التعليم أنه يتم إعداد جداول الاختبارات من قبل المدرسة 5 أيام فقط للمرحلة الابتدائية ولا تقل عن 5 أيام للمرحلتين المتوسطة والثانوية.