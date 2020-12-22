المغرب يعلن إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن المغرب، الثلاثاء، إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل، مؤكدا أنها تخدم السلام في المنطقة وتعزز الأمن الإقليمي.

وقال وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، في تصريحات خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الوفد الأمريكي الإسرائيلي، إن "موقف بلادنا ثابت ولم يتغير من القضية الفلسطينية".

وتابع بوريطة: "تم الاتفاق على تسيير رحلات طيران مباشرة بين بلادنا وإسرائيل، وإعادة فتح مكتبي الاتصال في الرباط وتل أبيب".

وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس، استقبل، بالقصر الملكي بالرباط، الوفد الذي يضم جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيسي الأمريكي دونالد ترامب، ومئير بن شبات، مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، وأفراهام بيركوفيتش، المساعد الخاص لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية والممثل الخاص المكلف بالمفاوضات الدولية.

وأعرب الملك، خلال اللقاء، عن ارتياحه العميق للنتائج التاريخية للاتصال الذي أجراه في 10 ديسمبر/كانون الأول 2020 مع الرئيس ترامب، إضافة إلى التدابير المعلن عنها من أجل استئناف آليات التعاون مع إسرائيل، تطورات كبرى في سبيل تعزيز السلام والاستقرار الإقليمي.

وتسمح هذه التدابير الترخيص لشركات الطيران الإسرائيلية بنقل أفراد الجالية اليهودية المغربية والسياح الإسرائيليين إلى المغرب، والاستئناف الكامل للاتصالات والعلاقات الدبلوماسية والرسمية مع إسرائيل على المستوى المناسب، وتشجيع تعاون اقتصادي ثنائي دينامي وخلاق، والعمل من أجل إعادة فتح مكتبي الاتصال في الرباط وتل أبيب.

كما هنأ الملك، كوشنر على العمل الكبير الذي قام به منذ زيارته إلى المغرب في مايو/أيار 2018، والذي مكن من تحقيق هذا التحول التاريخي لصالح الوحدة الترابية للمغرب وهذا التطور الواعد على درب تحقيق السلام في الشرق الأوسط.

وأكد الملك على الروابط الخاصة مع الجالية اليهودية المغربية، ولاسيما أفرادها الذين يشغلون مناصب مسؤولية في إسرائيل.

وجدد الملك محمد السادس، موقف المغرب الثابت بشأن القضية الفلسطينية، والقائم على حل الدولتين اللتين تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمان؛ وعلى المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي كسبيل وحيد للتوصل إلى تسوية شاملة ونهائية؛ وكذا التزام الملك، رئيس لجنة القدس، بالحفاظ على الطابع الإسلامي للمدينة المقدسة.

وفي ختام هذا الاستقبال تم التوقيع، أمام الملك محمد السادس، على الإعلان المشترك بين المغربية والولايات المتحدة وإسرائيل.

ووقعه من الجانب المغربي رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ومن الجانب الأمريكي جاريد كوشنر، ومن الجانب الإسرائيلي مئير بن شبات.

وكان وفد أمريكي إسرائيلي وصل إلى الرباط، قادما من تل أبيب في أول رحلة طيران مباشر بين البلدين، عقب استئناف العلاقات الدبلوماسية.



وتوشحت الطائرة الإسرائيلية برمز "خميسة"، المستوحى من الثقافة المغربية، إلى جانب عبارة "السلام" بالعربية والعبرية والإنجليزية، وأعلام المغرب وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية.



وتوجه الوفدان الأمريكي والإسرائيلي فور وصولهما إلى ضريح محمد الخامس بالرباط من أجل الترحم على الملكيْن الراحليْن الحسن الثاني ومحمد الخامس.



وفي أعقاب ذلك، توجهوا إلى قصر الضيافة بالرباط، من أجل توقيع اتفاقيات بين الحكومة المغربية ونظيرتها الإسرائيلية ولقاء الملك محمد السادس.