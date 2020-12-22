2020-12-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضحت وزارة الصحة أهمية الحصول على اللقاحات لمواجهة بعض الأمراض الخطيرة.

ونشر حساب عش بصحة، التابع لوزارة الصحة، على موقع تويتر إنفوجرافيك بعنوان “لماذا يجب عليك أخذ اللقاح”، مؤكدًا أن اللقاح يهدف إلى الوقاية من الإصابة بالأمراض وللقضاء على الأمراض المعدية.

كما أن اللقاح يهدف إلى التقليل من المضادات الحيوية، وأيضًا حماية الإنسان ومن حوله.

وكان وزير الصحة، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، أكد في وقت سابق أن فيروس كورونا المتحور تحت الدراسة ويُتابع باهتمام، حيث حرصت القيادة الرشيدة على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية بمنع السفر لتقييم الوضع حتى يتم فهم أثر هذا التحور في الفيروس.

وأوضح الربيعة، في مقابلة مع قناة الإخبارية اليوم، أن الفيروس المتحور ليس أشد ضراوة من الفيروس الدارج حاليًّا، مشيرًا إلى أن فعالية اللقاحات غالبًا لن تتأثر بهذا التحور، وهذه أمور مبشرة بالخير، فيما لا يزال تقييم سرعة انتشاره تحت الدراسة.

