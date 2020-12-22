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تشييع جثمان الشهيد الحمدي في جازان
استشهد مدافعًا عن دينه ووطنه بالحد الجنوبي
متابعات الخليج 365 - علي شيبان - جازان
شيعت جموع غفيرة، عصر أمس ، شهيد الواجب الرقيب يعقوب بن يحيى علي حمدي، حيث تقدم محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة وقائد قوة جازان اللواء الركن ماجد حمدي الحربي المصلين على شهيد الواجب الرقيب يعقوب بن يحيى علي حمدي، والذي استشهد مدافعًا عن دينه ووطنه بالحد الجنوبي.
وأدى المشيعون صلاة الميت على جثمان الشهيد حمدي بعد صلاة عصر الثلاثاء، بمقبرة قرية الجيانية جنوب شرق محافظة صامطة، بحضور مدير شرطة صامطة العقيد سعد مقبول القحطاني، ومدير إدارة المساجد الشيخ أحمد بن عقيل كريري، ومدير قسم التوعية بالحرس الوطني الدكتور عبدالحكيم الجدعان، ومدير شعبة المرور رئيس الرقباء حسين حكمي.
يشار إلى أن الشهيد له زوجة وخمسة أولاد، وشهد الصلاة رئيس كتيبة الشهيد العقيد الركن ناصر شداد الدوسري وعدد من الضباط وزملاء الشهيد.
ونقل زعلة تعازي أمير منطقة جازان ونائبه لأسرة الشهيد، مواسيًا لهم في مصابهم، فيما قدم ذوو الشهيد حمدي شكرهم لمحافظ صامطة على حضوره وتقديم واجب العزاء، مؤكدين أن ذلك من عادات المسؤولين بالوقوف مع متابعات الخليج 365 في السراء والضراء، سائلين الله أن يتقبل ابنهم شهيدًا لديه، وأن يرد كيد الأعداء في نحورهم.
وأضاف ذوو الشهيد: “وقوف أمير منطقة جازان ونائبه بجانب عوائل الشهداء يخفف المصاب، ويثبت العزيمة في قلوبنا، ويدفعنا للاستمرار في تقديم أبنائنا فداء لهذا الوطن الغالي”.
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