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ضبط قائد مركبة في الطائف قاد بسرعة عالية جدًّا وعرض حياة الآخرين للخطر
سيتم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات
متابعات الخليج 365 - الطائف
ضبط مرور محافظة الطائف قائد المركبة الذي قام بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقود المركبة بسرعة عالية جدًّا، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.
وقال المرور عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، مساء اليوم الثلاثاء: إنه سيتم إحالة قائد المركبة المخالف إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.
يذكر أن الإدارة العامة للمرور حذرت في وقت سابق من المراوغة بسرعة بين المركبات، مؤكدة أن فعل ذلك يعد مخالفة للأنظمة المرورية.
وأشار المرور إلى أن المراوغة ترفع نسبة وقوع الحوادث المرورية، كما تزيد صعوبة التحكم في المركبة.
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