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2020-12-22 حملة رقابية على المكاتب العقارية في المدينة المنورة متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة نظمت لجنة الرقابة الشمولية، اليوم الثلاثاء، حملة رقابية على المكاتب العقارية بالمنطقة. وأوضحت إمارة منطقة المدينة المنورة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن مهام اللجنة موزعة كالتالي: وزارة الإسكان: المخالفات والعقوبات المتعلقة بالمكاتب العقارية. وزارة الموارد البشرية: التوطين. وزارة التجارة: السجلات التجارية. الدفاع المدني: السلامة وشهادة الإنجاز.



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