شكرا لمتابعة خبر عن النمر يوضح سبب عدم قياس الضغط بعد تناول الشاي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): قال الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، أنه يفضل عدم قياس الضغط بعد شرب الشاي. قال الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، أنه يفضل عدم قياس الضغط بعد شرب الشاي. وأكد النمر أت الكافيين يرفع الضغط مؤقتاً خلال ٤ ساعات بعد تناول القهوه أو الشاهي”. جاء ذلك ردا على تساءل يتضمن: "لماذا ينتظر الأشخاص 4 ساعات بعد تناول الشاي لكي يتمكنوا من قياس الضغط؟ "

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