شكرا لمتابعة خبر عن تحذير من المرور لقائدي المركبات بشأن الوقوف الخاطئ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذرت الإدارة العامة للمرور، قائدي المركبات من الوقوف الخاطئ، لأنه يتسبب بعرقلة حركة السير.

وأضافت إدارة المرور:" الوقوف الخاطئ يعتبر تعدي على حقوق سالكي الطريق "، مشددة:" يجب المحافظة على خلو الأرصفة من أي عوائق تعيق سير المشاة بها ".

وكانت إدارة المرور، دعت قائدي السيارات لتجنب الوقوف الخاطئ مهما كان الوقت الذي سيتوقفون به قصيرًا، مبينة أن الوقوف الخاطئ يتسبب في تعطيل الآخرين، ويعرقل حركة السير، كما أنه غير آمن للمركبة، ويعد مخالفاً للأنظمة المرورية.

وجدير بالذكر أن نظام المرور يعاقب بغرامة مالية تتراوح بين 100 إلى 150 ريالا، في حال وقوف المركبة في أماكن غير مخصصة للوقوف، إضافة إلى حجز المركبة في حال تعذر الوصول إلى السائق أو عدم تجاوبه، وغرامة من 300 إلى 500 ريال عند التباطؤ في السير على نحو يعرقل الحركة.