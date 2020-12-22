شكرا لمتابعة خبر عن مُطالبات بحل مشكلة تسرب مياه الصرف الصحي إلى أحد الطرق بالمملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

أظهرت صور متداولة، تسرب مياه الصرف الصحي من داخل شركة الغاز إلى الشارع، الأمر الذي أزعج سالكي الطريق وجعلهم يطالبون الجهات المختصة لحل هذه المشكلة الخطيرة.

وبحسب الصور المتداولة فإن مياه الصرف الصحي أدت إلى تهالك الأسفلت وظهور الحفر والتشققات به.

وعبر مواطنين عن غضبهم واستيائهم من حدوث هذه المشكلة التي أدت إلى معاناتهم أثناء عبور هذا الطريق، حيث قال أحد المواطنين:" خطر بسبب استخدام الطريق من التريلات بالإضافة إلى كثرة الحفر طول أيام السنه بسبب تسرب المياه ".

ورأى مواطن آخر:" هذا طريق رئيسي يربط العزيزية والشفا بطريق الخرج، وللأسف أعدم سياراتنا وصرنا نأخذ طرق ثانية "، موضحا:" أسباب تدهوره عدم الصيانة وكثرة تردد التريلات عليه ".