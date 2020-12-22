شكرا لمتابعة خبر عن الصحة تدعو القادمين من ‎3 دول بإجراء الفحوصات المخبرية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): دعت وزارة الصحة تدعو القادمين من ‎أوروبا و ‎أستراليا و ‎جنوب أفريقيا خلال الـ 3 أشهر الماضية بالتوجه لإجراء الفحوصات المخبرية. دعت وزارة الصحة تدعو القادمين من ‎أوروبا و ‎أستراليا و ‎جنوب أفريقيا خلال الـ 3 أشهر الماضية بالتوجه لإجراء الفحوصات المخبرية. ‎ وأوضح الدكتور محمد العبدالعالي أن الأشخاص القادمين من أوروبا وأستراليا وجنوب أفريقيا خلال الثلاثة شهور الماضية لابد أن يقومون بالغزل المنزلي وإجراء الفحص المخبرية وتكراره كل 5 أيام. وأضاف العبدالعالي أن كل من مر على هذه المواقع خلال الثلاثة شهور الماضية عليهم أن يتوجهوا لإجراء الفحوص المخبرية، مشيرا إلى أن فترة العزل المنزلي 14يوم ولابد من استكمالها وبعد انتهاءها وإجراء الفحوصات يمكن للأشخاص أن يخرجوا بعد ذلك.

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