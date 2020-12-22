الصحة: تغيُّر قدرة الفيروسات بطفرات جديدة غير واردة

أكدت عدم اختلاف كورونا المتحوِّر عن سابقه

أكد وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية عبدالله عسيري، أن احتمال وجود طفرات تغيُّر قدرة الفيروس غير واردة. وأضاف، عسيري، خلال المؤتمر الصحفي بشأن تحور فيروس كورونا، أن احتمال وجود طفرات تغيُّر قدرة الفيروس احتمالات ضعيفة جدا وغير واردة، مشيرًا إلى أن تحور فيروس كورونا لا يعني وجود فيروس جديد، كما أنه لا يختلف عن سابقه من ناحية الضراوة، ولا من ناحية الاستجابة للقاحات مع بعض الدلائل الأولية (غير المؤكدة) بأنه أكثر قدرة على الانتشار.

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