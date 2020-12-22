الصحة: اتباع الإجراءات الاحترازية يضمن الوقاية من كل تحوُّرات كورونا

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، إنه يجب أن نكون على ثقة بكل ما نتخذه من إجراءات فلدينا خبراء ولجان علمية ذات إسهامات هامة على المستوى العالمي.

وأضاف العبد العالي، خلال المؤتمر الصحفي بشأن تحوُّر فيروس كورونا، أن رسالتي لمن قدموا للمملكة من دول تُعدّ في مرحلة التقييم، بالبقاء في الحجر المنزلي والفحص المخبري وتكراره كل 5 أيام.

واستكمل: إن الفيروس بكل تحوراته وآلاف التحورات بما فيها المرصود مؤخرًا كلها لا يمكن أن تنتقل مع ارتداء الكمامة والتباعد وغسل اليدين جيدًا وكلها أمور تضمن الحماية بشكل دائم ويجب أن نستمر في تلك الإجراءات حتى نتجاوز الجائحة، مع السعي للحصول على اللقاح.