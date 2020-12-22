الصحة: اتباع الإجراءات الاحترازية يضمن الوقاية من كل تحوُّرات كورونا

أشارت إلى وجود لجان علمية ذات إسهامات هامة على المستوى العالمي
قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، إنه يجب أن نكون على ثقة بكل ما نتخذه من إجراءات فلدينا خبراء ولجان علمية ذات إسهامات هامة على المستوى العالمي.
وأضاف العبد العالي، خلال المؤتمر الصحفي بشأن تحوُّر فيروس كورونا، أن رسالتي لمن قدموا للمملكة من دول تُعدّ في مرحلة التقييم، بالبقاء في الحجر المنزلي والفحص المخبري وتكراره كل 5 أيام.
واستكمل: إن الفيروس بكل تحوراته وآلاف التحورات بما فيها المرصود مؤخرًا كلها لا يمكن أن تنتقل مع ارتداء الكمامة والتباعد وغسل اليدين جيدًا وكلها أمور تضمن الحماية بشكل دائم ويجب أن نستمر في تلك الإجراءات حتى نتجاوز الجائحة، مع السعي للحصول على اللقاح.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة: اتباع الإجراءات الاحترازية يضمن الوقاية من كل تحوُّرات كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.