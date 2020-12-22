الصحة: إصابات كورونا «تحت السيطرة».. ومن النادر إصابة الشخص مرتين بالفيروس

أكدت وزارة الصحة، أن إصابات فيروس كورونا في المملكة تحت السيطرة، مشيرة إلى أنه من النادر أن يصاب الشخص بالفيروس مرتين.

ونصحت خلال المؤتمر الصحفي العلمي بشأن تحور فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19»: « بتجديد أخذ التطعيمات الموسمية لتفادي تحوُّر الفيروسات».

وذكرت الوزارة: «إصابات كورونا في المملكة تحت السيطرة وتشهد تراجعًا مستمرًا ومن النادر أن يصاب الشخص بفيروس كورونا مرتين»، متابعًا: «الفيروس المتحور لا يختلف عن فيروس كوفيد- 19».

وتابعت: «كل الإجراءات التي اُتخذت استباقية؛ لإتاحة المجال للتقييم، وفرصة مهمة للاطلاع على الدراسات وتحليلها، وبعدها التقييم للإجراءات النهائية المناسبة للأوضاع».

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