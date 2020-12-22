وزارة الصحة: المعلومات الأولية تؤكد احتمال تسبب التحور في سرعة انتشار الفيروس

قال الدكتور محمد العبد العالي المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الدور الكبير للمملكة جعلتها من أولى الدول حصولًا على اللقاحات عالميًا.

وأضاف العبد العالي، خلال المؤتمر الصحفي بشأن تحور فيروس كورونا، أود التأكيد على ما يلي:

لم يثبت أنه مؤثر على قوة الفيروس وشدة حصول المرض أو يؤدي لارتفاع الوفيات.

لم يثبت تأثيره على فاعلية اللقاحات التي لا تزال فاعلة ضده وفق المعلومات الأولية.

المعلومات الأولية تؤكد احتمال أن التحور يؤدي لسرعة انتشار الفيروس.